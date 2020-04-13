Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Пожар в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Спасатели потушили пожар в 6:10. Отмечается, что в происшествии никто не пострадал, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что в 5:34 спасателям удалось локализовать возгорание.

Возгорание в восьмиэтажном жилом доме номер 62/1 на Ленинском проспекте началось в ночь на 13 апреля. Спасатели Сотрудники МЧС спасли пять человек, 120 человек было эвакуировано. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

Уточняется, что возгорание возникло в квартире на восьмом этаже дома, затем огонь перекинулся на чердак. Распространению огня способствуют деревянные перекрытия и пустоты. Пожару был присвоен третий номер сложности при пятом максимальном.