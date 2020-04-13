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Число зараженных коронавирусом в Бурятии за выходные выросло до 86

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Бурятии, за субботу и воскресенье увеличилось до 86. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

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В пятницу сообщалось о 61 зараженном.

Отмечается, что из 86 заболевших завершили лечение и выписались из больницы 17 человек, один человек умер. В стационаре продолжают лечение 68 человек

В пресс-службе добавили, что круг лиц, контактировавших с пациентами, составляет 2903 человека, все они лабораторно обследованы. У семи человек имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции. Их анализы были направлены в ФКУЗ «Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» в Иркутск.

Режим самоизоляции населения продлен в Бурятии до 30 апреля.

По данным на 12 апреля, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией (2 186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровели 1 291 человек.

К

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