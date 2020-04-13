Полицейские провели рейд по «Серебряному Бору»
В Москве полицейские провели рейд по парку «Серебряный Бор». Правоохранители искали нарушителей самоизоляции. За некоторыми любителями прогулок приходилось лезть в чащу.
За час патруль остановил 6 нарушителей. Троих отпустили после беседы, троим выписали штраф.
В Москве полицейские провели рейд по парку «Серебряный Бор». Правоохранители искали нарушителей самоизоляции. За некоторыми любителями прогулок приходилось лезть в чащу.
За час патруль остановил 6 нарушителей. Троих отпустили после беседы, троим выписали штраф.