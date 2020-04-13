Житель горящей многоэтажки в Москве показал тушение пожара

Житель горящего многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве показал тушение пожара. Запись он опубликовал на странице в социальной сети Instagram.

Очевидец происшествия сделал запись тушения возгорания из квартиры на восьмом этаже.

Ранее сообщалось, что чердак восьмиэтажного дома номер 62/1 на Ленинском проспекте горит на площади 1 тыс. кв. м, были спасены четыре человека.

Позднее площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м. Спасатели собираются применить авиацию для тушения пожара.