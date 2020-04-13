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Появилось видео крупного пожара на юго-западе Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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Крупный пожар произошел в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве в ночь на 13 апреля. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как пламя поднимается над домом. Сообщается, что из него было эвакуировано более 100 человек. Пожар уже распространился на площади более 2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что чердак восьмиэтажного дома номер 62/1 на Ленинском проспекте горит на площади 1 тыс. кв. м, были спасены четыре человека.

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