Спасатели в Подмосковье достали упавшую в колодец кошку

Подмосковные спасатели вытащили из колодца упавшую туда кошку. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля, на дачном участке в коттеджном поселке Солнечный в Павловском Посаде. О случившемся спасателям сообщил местный житель. По его словам, животное он обнаружил случайно, когда проверял уровень воды в колодце.

На месте происшествия спасатели увидели на глубине десятиметрового колодца кошку. При помощи специальной треноги с лебедкой один из спасателей спустился вниз и вытащил застрявшее животное, сообщает агентство городских новостей «Москва».

12 февраля сообщалось, что московские спасатели провели спецоперацию и сняли енота с дерева.