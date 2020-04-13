Прямой эфир
Сюжет:

В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей столичного региона ждет умеренно-теплый пасхальный день. Об этом «РИА Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Горячо начали: в России сообщили о раннем пожарном сезоне и появлении первых палов
В ряде регионов огонь стал распространяться на месяц раньше, чем обычно

По его словам, «резкого взрыва тепла» не ожидается. Москвичей ждет переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем около +10 градусов. При этом Вильфанд отметил, что прогноз будет еще корректироваться.

Также руководитель Гидрометцентра напомнил, что пасхальные дни в столичном регионе обычно не отличаются по погодным характеристикам. В основном наблюдается умеренная погода от +10 до +15, переменная облачность и небольшие дожди, хотя бывали дни с погодой выше 20 градусов тепла.

12 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура ниже нормы на четыре градуса ожидает регионы юга России в ближайшие дни.

11 апреля Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Богослужения Страстной седмицы в Москве будут совершаться без прихожан
Власти Москвы расторгли договор на проведение пасхальных мероприятий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020