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Папа римский Франциск поздравил католиков с Пасхой онлайн

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Папа римский Франциск выступил с традиционным пасхальным посланием на опустевшей площади собора Святого Петра. Обращение было сделано не с балкона, а перед папской кафедрой и транслировалось в прямом эфире.

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«Сегодня мои мысли в первую очередь обращаются ко многим, кто пострадал от коронавируса. Ко всем, кто заболел. Ко всем, кто умер. Ко всем, кто оплакивает потерю близких. К тем, кто не смог даже попрощаться. Сейчас не время для безразличия. Весь мир страдает и должен объединиться в борьбе против пандемии», — приводит слова религиозного деятеля телеканал «Звезда».

Понтифик также попросил Бога дать сил и надежды врачам и медперсоналу. Время в изоляции папа римский назвал возможностью для размышлений, отметив, что для многих это также время тревог за будущее, пишет сайт aif.ru.

Как отмечает телеканал, все службы Страстной седмицы прошли в аналогичном онлайн-режиме. Традиционно месса перед Пасхой собирает около 10 тыс. человек, на площади — около 100 тыс. человек, однако в 2020 году верующие слушали слова понтифика из дома.

Впервые за 50 лет не состоялся крестный ход у Колизея, вместо него процессия из 10 человек, среди которых были врачи, символически прошла несколько метров по площади у собора Святого Петра и остановилась у Чумного распятия, которое, по преданию, спасло Рим от эпидемии в XV веке.

В 2020 году празднование католической Пасхи сильно отличается от предыдущих лет во всем мире. В Европе закрыты все церкви и храмы, службы можно увидеть лишь в онлайн-формате. Как сообщал телеканал «360», папа римский Франциск в пустой базилике Святого Петра отслужил мессу накануне католической Пасхи, на которой присутствовали не больше 20 человек клира и алтарных служек. Церковный хор также выступал в сокращенном составе. Помимо этого, были отменены традиционные крещения взрослых новообращенных и длинная процессия по главному проходу самой большой церкви христианского мира.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 13 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,8 млн. При этом более 114 тыс. человек скончались, более 423 тыс. пациентов вылечились.

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