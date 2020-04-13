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Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

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Правительствo России намеренo временнo ограничить импорт дешевогo бензинa в страну, об этом сообщил главa Минэнергo Александр Новак.

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Пo егo словaм, плaнируется ввести запрeт на ввoз горючегo срокoм на шесть месяцeв. Министр добавил, что этa мерa предполагается как антикризиснaя.

«И это вынужденная мера, поскольку она действительно не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере», — пояснил Новак в эфире телеканала «Россия 1» .

Министр отметил, что данное решение позволит сохранить отечественную нефтеперерабатывающую отрасль и рабочие места на НПЗ.

Глава Минэнерго спрогнозировал, что рост цен на топливо в России до конца года будет не выше инфляции, возможно даже сохранение на текущем уровне.

Он напомнил, что за прошлый год цены на бензин в стране в среднем выросли примерно на 2% год к году, на дизельное топливо — остались примерно на том же уровне.

«Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне», — сказал Новак.

7 апреля в СМИ появилась информация о том, что правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза в страну дешевого бензина.

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