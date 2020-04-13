Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшей сделки по сокращению добычи нефти с 1 мая 2020 года. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

Также Новак отметил, что распределение квот по сокращению добычи нефти между российскими компаниями будет гибким, хотя ранее оно всегда было пропорциональным. На предстоящей неделе состоится встреча с представителями нефтяных компаний.

Отмечается, что каждая организация самостоятельно скорректирует свои производственные программы, чтобы оперативно реализовать те квоты, которая взяла на себя Россия, пишет ТАСС.

В коммюнике, распространенном 13 апреля, сообщается, что сокращение добычи нефти странами — участницами ОПЕК+ в июле-декабре 2020 года будет равно 7,7 млн баррелей в сутки, далее 5,8 млн баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.

Базовым для сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией является уровень в 11 млн баррелей в сутки, рассказал глава Минэнерго, для остальных участников сделки данные берутся по базе октября 2018 года.

Сделку уже успели обсудить президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Лидерами стран была достигнута договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивых цен и мировой экономики в целом.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.