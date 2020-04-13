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Ученые рассказали о влиянии алкоголя на организм людей старше 40 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Регулярное употребление алкоголя людьми старше 40 лет приводит к тревожности и депрессии и множеству проблем со здоровьем. Такими наблюдениями поделились британские ученые с газетой The Telegraph.

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Профессор Университетского колледжа Лондона Пол Уоллес считает, что употребление спиртных напитков оказывает влияние на все системы организма. Человек испытывает эмоциональный подъем во время употребления алкоголя, однако спиртное оказывает негативное воздействие на логику, планирование и самоконтроль.

«Со временем регулярное употребление алкоголя повышает склонность к проблемам с настроением, к развитию тревожности и депрессии», — отметил Уоллес.

Стресс, вызванный злоупотреблением спиртным, приводит к возникновению угревой сыпи и быстрому старению, говорит врач-дерматолог, профессор Ник Лоув.

По мнению заместителя главного врача British Heart Foundation Майка Нэптона, чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на работу сердца.

Кроме того, наносится серьезный вред печени. Печень уменьшается в своих размерах, что приводит к циррозу и другим заболеваниям. Особенно это опасно для людей в возрасте от 40 до 55 лет, подчеркивается в статье.

Употребление алкоголя повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с тем, что иммунная система ослабевает из-за спиртных напитков. Об этом главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил в пятницу, 10 апреля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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