Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус», предназначенное для получения электронного пропуска в режиме самоизоляции, не будет работать в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

В ведомстве рассказали, что приложение может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в конкретном регионе России, за исключением столицы.

При этом в Минкомсвязи добавили, что в Москведля оформления цифрового пропуска будут применять другие технологические решения. Использовать ли программу в других регионах будут решать соответствующие власти.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2 186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровело 1 291 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.