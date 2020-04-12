Новак заявил о гибком распределении квот по сокращению добычи нефти

Распределение квот по сокращению добычи нефти между компаниями будет гибким, хотя ранее оно всегда было пропорциональным. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, Минэнерго уже на этой неделе проведет встречу с российскими нефтяными компаниями и обсудит гибкое распределение квот по снижению добычи нефти. Каждая компания самостоятельно скорректирует свои производственные программы, чтобы оперативно реализовать те квоты, которая взяла на себя Россия.

«Я не думаю, что это займет много времени. С компаниями мы это обсудим, чтобы представить соответствующую информацию и графики сокращения добычи», — заявил Новак.

При этом министр отметил, что условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не включают в себя конденсат. Новак напомнил, что добыча России без конденсата на февраль составляла 10,035 млн баррелей в сутки.

Базовым для сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией является уровень в 11 млн баррелей в сутки, рассказал глава Минэнерго, для остальных участников сделки данные берутся по базе октября 2018 года, пишет ТАСС.

12 апреля Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.

Ранее в этот день стало известно, что страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

По данным министерства нефти Ирана, новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+, страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.