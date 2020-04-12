Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 865

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло на 32 человека — до 865, сообщили 12 апреля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

«По состоянию на 12 апреля 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 865», — говорится в сообщении. Все подтвержденные случая выявлены у граждан страны, которые находились на карантине в стационарных условиях.

По состоянию на 17.30 мск в Узбекистане число зараженных составляло 833, четыре человека скончались, 66 умерли.

27 марта в Узбекистане была зарегистрирована первая смерть от COVID-19. Умерла 72-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусом .

С 16 марта по 30 апреля власти страны приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. C 27 марта остановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, однако перевозка грузов разрешена. С 30 марта по 20 апреля не работают аэропорты Узбекистана, приостановлено любое авиасообщение. Движение автотранспорта внутри страны можно осуществлять только по специальным разрешением. С 1 апреля в Ташкенте и в других регионах ввели режим самоизоляции.

Коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться по миру в конце декабря прошлого года из китайского города Ухань. За несколько месяцев случаи инфицирования были выявлены более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечилис