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Электронный пропуск в Подмосковье можно будет получить через приложение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Электронный пропуск для передвижения по Московской области можно получить через приложение. Об этом 12 апреля на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава региона Андрей Воробьев.

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«Со среды жителям Подмосковья, чтобы воспользоваться транспортом, обязательно нужно получить электронный пропуск и зарегистрировать выход из дома. Для этого скачайте приложение СТОП Covid-19», — написал он.

Приложение будет доступно в AppStore и Google Play. Для того чтобы им воспользоваться, необходимо ввести логин и пароль от аккаунта на сайте госуслуг.

Накануне подмосковные власти вслед за правительством столицы анонсировали введение в области с 15 апреля пропускного режима для жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Всего на сегодняшний день, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

Подмосковье занимает второе место в стране по числу зараженных новым коронавирусом — 1360 человек, выздоровели — 75. Число летальных случаев в регионе достигло 18.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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