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Великобритания стала пятой страной с числом жертв COVID-19 больше 10 тыс.

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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В Великобритании число жертв коронавируса превысило отметку в 10 тыс. человек. Об этом в воскресенье, 12 апреля, пишет издание Dailу mail.

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За минувшие стуки в стране в результате заражения инфекцией скончались 737 человек. Таким образом, в Пасхальное воскресенье (по католическим канонам) количество летальных исходов в стране достигло 10 612.

Великобритания стала пятой страной, преодолевшей порог смертей от коронавируса в 10 тыс. человек. В этом списке находятся США, Франция, Италия и Испания.

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного ученого, в Великобритании в результате заражения коронавирусом могут умереть больше человек, чем в любой другой стране.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечились.

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