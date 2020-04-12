Космонавт Волков посоветовал делать уборку дома во время самоизоляции

Космонавт Сергей Волков 12 апреля в интервью ТАСС посоветовал тем, кто находится в самоизоляции, уделить время уборке дома и звонкам друзьям.

«Самое простое — все мы весной привыкли делать уборку дома, мыть окна. Поверьте мне, если качественно сделать генеральную уборку, это точно займет достаточно продолжительное время. Особенно если начать раскладывать фотоальбомы (у кого они есть), потому что захочется посмотреть всё подробно», — сказал он.

По его словам, нет никаких специальных правил относительно того, как вести себя в изоляции. Также он предложил читать книги.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая. Обе меры направлены на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Так, в рамках первого из них в городе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором — появятся пропуска для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

Всего, по состоянию на 12 апреля, в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в стране зафиксировано 2186 случаев заражения коронавирусом.

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