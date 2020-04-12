Еще один карстовый провал образовался в Нижегородской области

В Нижегородской области образовался уже третий масштабный карстовый провал за последнее время. На этот раз инцидент был зафиксирован в лесу Арзамасского района.

Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на группу «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте», большой провал образовался в лесу между селами Майское и Саблуково.

В марте и апреле карстовые провалы возникли в селе Березняки Гагинского района региона. В первом случае это произошло между домами на Въездной и Молодежной улицах. Диаметр ямы составил — 12 м, глубина — 5 м.

24 марта карстовый провал возник в том же месте, между домами на улицах Молодежной и Въездной. Диаметр достигал 15 м, глубина 10 м, а площадь — 176 кв. м. После этого на территории села был введен режим повышенной готовности.