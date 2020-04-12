СМИ узнали о новой видеоконференции ОПЕК+ 12 апреля

Новая видеоконференция с участием стран ОПЕК+ состоится 12 апреля. Об этом в воскресенье сообщила глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана Замина Алиева.

«Встреча пройдет в формате консультаций по вопросам, исходящим из девятого заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК. В обсуждениях от Азербайджана примет участие министр энергетики Пярвиз Шахбазов», — приводит ее слова «Интерфакс-Азербайджан».

9 апреля страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.