В Конго 11-месячный ребенок умер от вируса Эбола

В Демократической Республике Конго (ДРК) в результате заражения вирусом Эбола умерла 11-месячная девочка. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Ребенок находился на лечении в больнице города Бени, расположенного на востоке республики. По данным агентства, это то же самое медучреждение, где 10 апреля от этого же вируса скончался 26-летний мужчина.

Он стал первым заразившимся в республике за последние 50 дней. При этом, по данным агентства, он не контактировал с инфицированными людьми. Также медики исключили рецидив заболевания у ныне покойного, так как и ранее он им не болел.

Власти страны планировали объявить об окончании эпидемии Эболы сегодня в воскресенье, но в настоящий момент все силы государства направлены на борьбу с коронавирусом нового типа. COVID-19 подтвержден у 215 человек, 20 скончались. Кроме того, в ДРК отмечена вспышка кори.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что к борьбе с возможной новой вспышкой Эболы готовы приступить медицинские бригады на местах. На данный момент от вируса существует две вакцины.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), началась в Демократической Республике Конго летом 2018 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 июля, в этой стране зарегистрировано 2489 случаев заболевания, в том числе 1665 с летальным исходом.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские специалисты показали свою готовность к борьбе с лихорадкой Эбола — именно они создали препарат, который оказался самым эффективным в мире.