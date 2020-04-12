За минувшие сутки в Подмосковье коронавирус подтвердили у девяти детей

В Московской области за минувшие сутки подтверждено 270 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе и у девяти детей. Об этом 12 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«278 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Из них 125 человек — от 18 до 45 лет, 88 человек — от 46 до 64 лет, 56 человек — от 65 до 93 лет, девять детей. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье умерли 18 человек с коронавирусом, 75 человек выздоровели и выписались из больниц.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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