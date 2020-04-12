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Продавец магазина в Липецкой области перевела мошенникам деньги из кассы

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В Грязинском районе Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой злоумышленников стала сотрудница магазина, она перевела незнакомцам деньги из кассы, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По словам 39-летней женщины, 7 апреля она работала в продуктовом магазине на улице Правды в Грязях, когда ей на рабочий телефон позвонили. Незнакомка представилась одним из руководителей торговой сети и убедила продавца в том, что той необходимо взять выручку в кассе и перевести ее на указанный номер карты. Деньги якобы предназначались на оплату рекламных услуг, пишет Gorod48.

Сотрудница магазина поверила мошеннице и перевела через мобильное приложение 33,7 тыс. рублей. Однако через некоторое время злоумышленница снова позвонила и попросила перевести еще одну сумму. Заподозрив неладное, продавец обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в апреле эксперты компании Group-IB сообщили о том, что кибермошенники начали рассылать россиянам фальшивые уведомления об уплате штрафов за нарушение режима самоизоляции.

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