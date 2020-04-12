Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентской квоты Общественной палаты. Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 12 апреля, на официальном портале правовой информации.

Список сенаторов, назначенных главой государства, включает в себя 40 человек.

«Предложить членам Общественной палаты РФ, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — указано в тексте документа.

29 марта был утвержден новый состав правительственной комиссии по импортозамещению.