В Испании за сутки от COVID-19 скончались более 600 человек

В Испании за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались более 600 человек, количество летальных исходов за весь период достигло почти 17 тыс. Об этом в воскресенье, 12 апреля, пишет El Mundo со ссылкой на минздрав страны.

После трех дней последовательного снижения уровня смертности от COVID-2019 в стране он снова пошел на подъем — 619 человек умерли за сутки. Общее число смертей в королевстве возросло до 16 972.

При этом за сутки выявлено 4167 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, количество заразившихся в Испании за весь период достигло 166 019. При этом из больниц были выписаны 59 109 пациентов.

10 апреля сообщалось о снижении уровня смертности от коронавируса в Испании, а 11 апреля был зафиксирован самый низкий с 23 марта показатель — 510 погибших за сутки.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 12 апреля, в мире новым типом коронавируса заразились 1 790 234 человека, скончались 109 654 зараженных, из больниц выписаны 409 420 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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