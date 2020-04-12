Полиция задержала сбежавших из психбольницы пациентов в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших накануне из областной психиатрической больницы № 1. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ГУ МВД России по региону.

«В комплексе розыскных мероприятий принимали участие свыше 100 сотрудников: уголовный розыск, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД и другие службы. В настоящее время они доставляются в отдел полиции, откуда будут возвращены в больницу», — цитирует «Интерфакс» сообщение главка.

Сбежавшие пациенты были обнаружены в районе реки Ушаковки. Мужчины, заметив стражей порядка, попытались убежать. Полицейским пришлось несколько раз преодолевать реку вброд, чтобы их задержать, отметили в главке МВД.

Шестеро мужчин в возрасте от 19 до 27 лет находились в медучреждении на принудительном лечении. Побег пациенты совершили в ночь на воскресенье. Беглецы, чтобы выбраться из больницы, напали на медицинскую сестру и санитара. Мужчины угрожали им физической расправой.

По факту произошедшего следственные органы СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».