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В Гидрометцентре спрогнозировали ночные заморозки и снег в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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В середине предстоящей недели Москва окажется в тылу циклона. Столицу ожидает похолодание, ночные заморозки и мокрый снег, сообщил в воскресенье, 12 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, если в понедельник в мегаполисе еще будет тепло, дальше начнется понижение температуры, пишет ТАСС. Задуют северные ветры, будет пасмурно и холодно. В связи с приходом циклона в столице прогнозируется мокрый снег.

Потепление начнет возвращаться в Москву в пятницу, уточнил Вильфанд.

Ранее в воскресенье он рассказал, что температура ниже нормы ожидает регионы юга России в ближайшие дни. Накануне Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года.

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