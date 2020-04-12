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Скончался кинематографист Николай Бородачев

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Известный кинематографист, бывший руководитель Госфильмофонда России Николай Бородачев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба правительства Мордовии.

«11 апреля после продолжительной болезни скончался Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Государственной премии РФ, организатор кинопроизводства Николай Михайлович Бородачев», — отмечается на сайте регионального правительства.

Последние два года он был первым заместителем председателя Союза кинематографистов России. По желанию Бородачева, его похоронят на родине, в Мордовии.

Глава республики Владимир Волков направил телеграмму со словами соболезнования вдове Бородачева. По его словам, смерть деятеля культуры стала большой потерей для региона.

«При его непосредственном участии в Саранске обрел новую жизнь кинотеатр «Россия». Регулярно организовывались визиты популярных зарубежных и российских актеров театра и кино, мероприятия с участием ведущих деятелей искусства. Мы глубоко скорбим вместе с Вами», — говорится в телеграмме.

Николай Бородачев родился 22 июня 1948 года в Мордовии. В 17 лет стал работать помощником киномеханика. В 1969 году окончил Ленинградский институт киноинженеров. С 1992 года по 1996 год занимал пост заместителя председателя Государственного комитета Таджикской ССР по кинематографии.

С 1996 года начал работу в Госфильмофонде РФ заместителем управляющего представительства, в ноябре 2001 года стал генеральным директором Госфильмофонда РФ.

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