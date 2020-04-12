СМИ узнали о выздоровлении от COVID-19 скрывшего поездку в Испанию инфекциониста

Врач-инфекционист Ирина Санникова, умолчавшая о своем путешествии в Испанию, излечилась от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказал «РИА Новости» источник в медицинских кругах региона.

«Она не выписана, долечивается по поводу осложнений. От коронавируса она уже излечилась», — заявил собеседник агентства.

29 марта стало известно, что Санникова готовится к выписке на следующей неделе. Врач-инфекционист стала первой жительницей региона, у которой выявили коронавирус. Она скрыла свою поездку в Испанию, а позже была госпитализирована из-за ухудшения самочувствия.

Санникова была главным внештатным специалистом регионального минздрава по инфекционным заболеваниям. После того как было обнаружено, что она скрыла поездку и после этого продолжала работать, ее уволили. Она вернулась 9 марта, после этого вела занятия у студентов, а в больницу попала только 17 марта. Против женщины возбуждено уголовное дело о халатности и сокрытии информации об обстоятельствах, которые создают опасность жизни или здоровью людей.

На сегодняшний день в Ставропольском крае 74 подтвержденных случая коронавируса SARS-CoV-2, 10 пациентов выписаны из больниц, два человека скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

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