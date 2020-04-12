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В отношении сбежавших из психбольницы Иркутска возбудили уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственные органы СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении пациентов из областной психиатрической больницы № 1, совершивших побег. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

«Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой», — рассказали в ведомстве.

Фигурантов дела привлекут к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Ранее 12 апреля шесть пациентов сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы и были объявлены в розыск. Об этом уведомил дежурную часть персонал больницы. Все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск сбежавших мужчин.

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