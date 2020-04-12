В Филатовскую больницу поступили за сутки более 150 пациентов

За прошедшие сутки в Филатовскую больницу в Москве поступили более 150 человек, количество пациентов с диагнозом «коронавирус» достигло 592. Об этом в воскресенье, 12 апреля, написал главный врач больницы Валерий Вечорко в Facebook.

С диагнозом «пневмония», предположительно вирусного происхождения, в больнице находятся 1469 пациентов. В реанимации 135 человек, 64 дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вечорко добавил, что среди беременных пациенток и недавно родивших женщин за сутки коронавирус нового типа подтвердился у 35 человек.

При этом за сутки были выписаны 111 пациентов.

Днем ранее главврач сообщал о 544 пациентах Филатовской больницы, проходящих лечение от коронавирусной инфекции.

12 апреля также стало известно, что в больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 человек. Более 500 пациентов находятся на лечении, из них у 286 подтверждено заболевание COVID-2019.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 11 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.