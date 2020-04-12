Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

Двустороннее воспаление легких диагностировали у телеведущего, историка моды Александра Васильева. Об этом сообщила 12 апреля журналист Екатерина Гордон.

По словам Гордон, уже второй ее коллега заболел пневмонией. «Ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — отметила она в беседе с сайтом «kp.ru». Как добавила журналист, у Васильева взяли тесты на коронавирус, результаты обследования еще не поступили.

Дозвониться до госпитализированного с пневмонией Васильева невозможно, его телефон выключен.

Накануне стало известно, что российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких и «перевести на кислород».

О госпитализации певицы, работавшей с Васильевым в программе «Модный приговор», стало известно 6 апреля. По словам источников «Известий», Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, «скорая» увезла ее в платную клинику.

Представитель артистки утверждает, что у Бабкиной взяли тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.