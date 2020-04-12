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На Ставрополье выявлены еще восемь случаев заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За сутки у еще восьми жителей Ставропольского края выявлен коронавирус. Общее число зараженных в регионе составило 74 человека, сообщил 12 апреля на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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По данным главы края, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, состояние еще пяти оценивается медиками как средней тяжести.

Все больные изолированы в больницах, находятся под наблюдением медиков, добавил Владимиров. «Выздоровевших в крае 10. К сожалению, два человека умерли», — добавил губернатор Ставрополья. Глава региона призвал жителей соблюдать режим самоизоляции, быть внимательными и ответственными.

Накануне за сутки на Ставрополье выявили 14 новых случаев коронавируса. До конца апреля в России должны выздороветь более тысячи пациентов с коронавирусом. Таким мнением поделился советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

По данным на 11 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.

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