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Актриса Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в программе «Секрет на миллион» в эфире телеканала НТВ рассказала о получаемой ею пенсии в 55 тыс. рублей. По словам артистки, этих денег ей хватает.

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«Я 25 тысяч получаю. Плюс 30 тысяч, я не знаю, как они раньше назывались, «лужковские», сейчас, наверное, «собянинские», — сказала она. Как добавила актриса, дочери ей никогда не помогали, раза два приезжал внук Макар и привозил фрукты.

Осенью 2019 года некоторые деятели культуры раскрыли размер своих пенсий. Так, 79-летняя заслуженная артистка РСФСР актриса Светлана Светличная получает около 50 тыс. рублей. Работающая пенсионерка, телеведущая Роза Сябитова получает 14 тыс. рублей.

Звезде российского балета 45-летнему Николаю Цискаридзе ежемесячно начисляют 12,1 тыс. рублей. 70-летняя Алла Пугачева благодаря надбавке за звание народной артистки СССР получает 47 тыс. рублей.

41 тыс. рублей в качестве пенсии получает 57-летняя заслуженная артистка России Алена Свиридова.

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