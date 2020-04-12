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За сутки в больницу в Коммунарке поступили 49 человек

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Более 500 пациентов проходят лечение в больнице в московской Коммунарке. За сутки в стационар поступили 49 человек, сообщил главный врач медицинского центра Денис Проценко.

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По его словам, на лечении находятся 503 человека, пневмония подтверждена у 487 из них, у 286 диагностирован коронавирус.

В реанимации находятся 52 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 24 человека. «За сутки поступило 49, выписано пять», — написал врач на странице в Facebook.

Накануне в больницу в Коммунарке поступили 79 пациентов. По состоянию на утро 11 апреля всего под наблюдением специалистов из-за подозрения на COVID-19 находились 159 тыс. россиян.

По данным на 11 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели.

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