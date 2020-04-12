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Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.

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Этот праздник предваряет Страстную неделю, во время которой принято вспоминать о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа.

Свое второе название — Вербное воскресенье — праздник получил из-за обычая освящать и раздавать в храмах Русской православной церкви распустившиеся ветки вербы. Они заменили пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса жители Иерусалима.

В этом году коронавирус внес свои коррективы в богослужения. Московский патриархат обратился к верующим с просьбой молиться дома и не посещать храмы. Ветви прихожане храмов могут осветить сами, сообщает «РИА Новости»

Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции при патриархате рассказала, как это можно сделать.

Нужно прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, после чего трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Освященные вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.

В условиях действия ограничительных мер в Московском патриархате рекомендовали верующим во время Вербного воскресенья, Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет.

«На тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещения храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан», — говорится в сообщении рабочей группы патриархата. Рекомендации были разосланы во все епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы. Применение этих рекомендаций полностью или частично, а также их возможное дополнение остается на усмотрение епархиальных архиереев.

В Москве принято решение совершать богослужения на Страстной седмице без прихожан.

3 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви (РПЦ) продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствие паствы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном заявлении патриарха.

В конце марта патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях распространения коронавируса. Он назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

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