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Шесть пациентов сбежали из психиатрической больнице в Иркутске

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Фото: РЕН ТВ
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Шесть пациентов сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы и объявлены в розыск. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

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Сообщение от медперсонала учреждения поступило в дежурную часть в ночь на 12 апреля. Возраст сбежавших пациентов от 19 до 29 лет.

Отмечается, что все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск сбежавших мужчин.

Как пишет РЕН ТВ, все совершившие побег ранее совершили преступления и были признаны невменяемыми. Один из них, был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Кроме того, появилось видео побега. На кадрах видно, как мужчины угрожали медсестре острым предметом, чтобы заставить женщину открыть им дверь.

3 марта сообщалось, что мужчина, похитивший в Иркутске ребенка, которого случайно спас школьник, помещен в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

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