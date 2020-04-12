Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.

Как написал в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир, впервые «режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу».

В субботу число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило 20 тыс. По этому показателю, а также по количеству заболевших страна вышла на первое место в мире. С начала эпидемии заболевание было выявлено у 519 453 человек, выздоровели 29 507.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США. В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.