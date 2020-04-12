77 лет назад был создан Курчатовский институт

Легендарный Курчатовский институт отмечает 77-летие. В этот день, 12 апреля 1943 года, создана «Лаборатория №2». В 1949 году здесь разработали первую советскую ядерную бомбу. Работами руководил всемирно известный физик Игорь Курчатов. Среди достижений лаборатории и первый промышленный реактор, и первый ядерный ледокол.