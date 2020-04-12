В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел закрыли на карантин в поселке Новосергиевка Ленинградской области, 14 проживающих в нем человек сейчас проверяют на коронавирусную инфекцию.

Информация о нелегальном общежитии поступила в оперативный штаб области. Всего там проживало 154 человека, 14 из которых располагались изолированно, у них наблюдались симптомы ОРВИ.

Сейчас у всех заболевших Роспотребнадзором взяты анализы на коронавирус, а нелегальный хостел закрыт на карантин. Обязательства по обеспечению общежития предметами первой необходимости и питанием взял на себя собственник хостела.

Правоохранительные органы уточняют информацию о работодателе.