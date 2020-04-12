Прямой эфир
Сюжет:

Ношение масок в общественном транспорте Сингапура станет обязательным

0
Фото: REUTERS/Edgar Su
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ношение масок в общественном транспорте Сингапура после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, станет обязательным для жителей города-государства. Об этом сообщил на своей официальной странице Facebook министр транспорта Сингапура Хоу Бун Ван, его цитирует «РИА Новости»

Кулоновирус: дизайнеры разыгрались на теме COVID-19
В продаже появились украшения, одежда и головные уборы с изображениями, связанными с пандемией

Министр пояснил, что такая мера необходима, чтобы минимизировать возможность передачи вируса в общественном транспорте, когда ограничительный период пройдет и дистанция между людьми перестанет соблюдаться.

«Чтобы подготовиться к этому, пассажиры во время использования общественного транспорта должны будут носить маски сейчас», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе власти страны начали бесплатную раздачу многоразовых медицинских масок. До 12 апреля жители могут забрать одну медицинскую маску многоразового использования на человека.

2 апреля в Сингапуре был подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей.

Сингапур с 7 апреля закрылся на карантин на месяц из-за распространения коронавируса нового типа. Премьер страны Ли Сянь Лун заявил, что жители страны должны оставаться дома, выходить можно только в случае необходимости: на работу или магазин. Рынки, магазины, больницы, банки будут продолжать работать. Премьер также объявил ограничение на передвижение и массовое скопление людей и запретил навещать родственников

По данным Worldometer на 11 апреля, в Сингапуре зарегистрировано 2299 случаев заражения инфекцией нового типа. Из больниц были выписаны 528 пациентов, а умерли всего восемь человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сингапуре выявили первые случаи бессимптомной передачи COVID-19
Ученые Сингапура создали пятиминутный тест на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020