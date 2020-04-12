Ношение масок в общественном транспорте Сингапура станет обязательным

Ношение масок в общественном транспорте Сингапура после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, станет обязательным для жителей города-государства. Об этом сообщил на своей официальной странице Facebook министр транспорта Сингапура Хоу Бун Ван, его цитирует «РИА Новости»

Министр пояснил, что такая мера необходима, чтобы минимизировать возможность передачи вируса в общественном транспорте, когда ограничительный период пройдет и дистанция между людьми перестанет соблюдаться.

«Чтобы подготовиться к этому, пассажиры во время использования общественного транспорта должны будут носить маски сейчас», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе власти страны начали бесплатную раздачу многоразовых медицинских масок. До 12 апреля жители могут забрать одну медицинскую маску многоразового использования на человека.

2 апреля в Сингапуре был подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей.

Сингапур с 7 апреля закрылся на карантин на месяц из-за распространения коронавируса нового типа. Премьер страны Ли Сянь Лун заявил, что жители страны должны оставаться дома, выходить можно только в случае необходимости: на работу или магазин. Рынки, магазины, больницы, банки будут продолжать работать. Премьер также объявил ограничение на передвижение и массовое скопление людей и запретил навещать родственников

По данным Worldometer на 11 апреля, в Сингапуре зарегистрировано 2299 случаев заражения инфекцией нового типа. Из больниц были выписаны 528 пациентов, а умерли всего восемь человека.