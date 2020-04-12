За сутки в Китае COVID-19 заразились 99 человек

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что за последние сутки в республике COVID-19 заразились 99 человек, из них 97 прибыли из заграницы, никто не умер, 50 человек поправились и были выписаны из больниц.

Два местных случая выявлены в пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян.

В общей сложности в Китае сейчас проходят лечение 1138 зараженных коронавирусной инфекцией, 139 из них — в тяжелом состоянии.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было зарегистрировано ни одного случая заражения, из больниц выписали 17 человек (все в Ухане).

Отдельно в Гонконге выявлена 1000 случаев заражения (из них четыре человека умерли, 336 выздоровели), в Макао заболели 45 человек (10 уже выписаны), на Тайване заразились 385 человек (шесть скончались, 99 вылечились).

Ранее группа китайских ученых опубликовала исследование, где указала неврологические симптомы коронавируса.

Специалисты изучили данные о 214 заболевших COVID-19 жителей китайского Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса. Оказалось, что у 36% в целом и у 46% пациентов с тяжелым течением заболевания наблюдались проблемы с координацией, невнятная речь, а также нарушение мозгового кровообращения, помутнение сознания и слабость мышц.