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The National Interest рассказал о самом грозном оружии России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Передвижные грунтовые ракетные комплексы являются одним из самых грозных видов российских вооружений. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон.

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Он отметил, что хотя эти комплексы хуже защищены, но в отличие от ракет шахтного базирования, обладают мобильностью.

Издание рассказало, что у России есть несколько версий ракеты «Точка», разработанной в 1975 году. Ее можно оснастить противотанковыми, противорадиолокационными и противопехотными боеголовками, а также боевыми частями для повреждения взлетно-посадочной полосы.

«Есть и специальная ядерная головная часть мощностью 10 или 100 килотонн», — отметил Ларсон.

По словам обозревателя, тягач, который перевозит ракету, может передвигаться вне дорог, а также преодолевать водные преграды.

NI отмечает, что сейчас на смену «Точке» приходит «Искандер», у которого больше дальность пуска и более мощная боевая часть. Для наведения ракеты на цель используется система ГЛОНАСС, а также инерциальная система и РЛС для слежения за рельефом местности.

«Это очень точная ракета, вероятная круговая ошибка которой составляет от 5 до 10 м», — пояснил Ларсон.

Также обозреватель напомнил о семействе ракет «Яхонт» («Оникс»), которые имеют несколько вариантов базирования: воздушное, морское и наземное.

Несмотря на то что некоторые ракеты и установки, доставшиеся России от СССР, немного устарели, они, по мнению обозревателя, могут быть использованы для блокирования Балтийского моря в случае начала конфликта в Европе.

В марте китайский портал «Чжунго цзюньван» рассказал о козыре России перед США. Журналисты отметили, что гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и обеспечивает Москве преимущество перед Вашингтоном.

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