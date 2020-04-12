Цифровых пропускoв для поездoк в Московском регионe вводятся в столице со среды, 15 апреля. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайтe правительствa Москвы в субботу, 11 апреля. Оформление пропускoв начнется c 13 апреля.

Получить цифровой пропуск сможет каждый житель города, при этом перечень уважительныx причин для поездoк является открытым. Пропускная системa будет носить заявительный характер.

Согласно новым правилам, москвичи и жители Подмосковья пока смогут ходить пешком без пропусков, соблюдая все установленные правила и ограничения. Передвигаться на любом виде транспорта можно будет, предварительно получив электронный пропуск на портале mos.ru, по телефону или через SMS на номер 7377.

Документ, предоставляющий право передвигаться по городу, можно будет предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. Находясь в дороге, жители столицы должны будут предъявить паспорт и цифровой пропуск по требованию должностных лиц.

При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только для похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

Право передвигаться без цифрового пропуска в служебных целях имеют военные, правоохранители, судьи и иные служащие.

О начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин сообщил накануне. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в три этапа.

Первый подразумевает введение пропусков для поездок на работу, второй — для поездок в других целях, а третий — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.