Критик Александр Тимофеевский-младший умер на 62-м году жизни

Кинокритик и журналист Александр Тимофеевский-младший скончался в возрасте 61 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Татьяна Толстая.

Причина смерти на данный момент неизвестна, пишет ТАСС.

Тимофеевский публиковался в изданиях «Московские новости», «Столица», «Коммерсант», «Искусство кино», «Известия» и других. В 1997 году стал одним из основателей газеты «Русский телеграф».

В последнее время Тимофеевский активно публиковал в интернете свои работы, в частности, отзывы на фильмы и телесериалы.