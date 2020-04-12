Москвичи не должны получать пропуск для посещения магазинов по пути на дачу

Жители Москвы не должны получать специальный пропуск, чтобы заехать в магазин по пути на дачу или обратно, а также на работу или с работы.

Пропуск для поездки на автомобиле на дачу будет действовать один день, включая промежуточные остановки, рассказали в субботу в пресс-службе мэра и правительства Москвы, сообщает ТАСС.

Также таксистов обязали проверять у пассажира наличие спецпропуска — при его отсутствии водитель не может везти пассажира. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает «РИА Новости».

Наличие цифрового кода для поездки в такси водители начнут проверять с 15 апреля, сами таксисты тоже получат свой цифровой пропуск, так как таксопарки имеют право работать, объяснил Немерюк.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

Получить цифровой пропуск москвичи смогут с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

О начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин сообщил накануне. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в три этапа.