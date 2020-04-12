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В Ленобласти 14 человек из нелегального хостела проверяют на COVID-19

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Нелегальный хостел закрыли на карантин в поселке Новосергиевка Ленинградской области, 14 проживающих в нем человек сейчас проверяют на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в субботу, 11 апреля.

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Информация о нелегальном общежитие поступила в оперативный штаб области. Всего там проживало 154 человека, 14 из которых располагались изолированно, у них наблюдались симптомы ОРВИ, пишет ТАСС.

Сейчас у всех заболевших Роспотребнадзором взяты анализы на коронавирус, а нелегальный хостел закрыт на карантин. Обязательства по обеспечению общежития предметами первой необходимости и питанием взял на себя собственник хостела.

Правоохранительные органы уточняют информацию о работодателе.

По информации портала стопкоронавирус.рф, на 11 апреля в Санкт-Петербурге выявлено 488 случаев заболевания, 74 человека выздоровели, четыре человека скончались. В Ленинградской области 134 заболевших, трое выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано.

В России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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