На китайском десантном корабле в Шанхае произошел пожар

В Китае загорелся десантный корабль. Пламя вспыхнуло, когда судно находилось у пирса в Шанхае.

По сведениям местных СМИ, крупное возгорание произошло в кормовой части.

О причинах пожара и возможных жертвах не сообщается.

Огонь потушили при помощи пожарного корабля.