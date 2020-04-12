На китайском десантном корабле в Шанхае произошел пожар
В Китае загорелся десантный корабль. Пламя вспыхнуло, когда судно находилось у пирса в Шанхае.
По сведениям местных СМИ, крупное возгорание произошло в кормовой части.
О причинах пожара и возможных жертвах не сообщается.
Огонь потушили при помощи пожарного корабля.
В Китае загорелся десантный корабль. Пламя вспыхнуло, когда судно находилось у пирса в Шанхае.
По сведениям местных СМИ, крупное возгорание произошло в кормовой части.
О причинах пожара и возможных жертвах не сообщается.
Огонь потушили при помощи пожарного корабля.