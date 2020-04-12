В Москве увеличили численность наружных нарядов полиции
В Москве увеличили число нарядов полиции на улице. Патрулирование районов города проводится круглосуточно.
На въездах в столицу стоят наряды ДПС. Госавтоинспекторы уточняют причину въезда в Москву.
В полиции призывают соблюдать режим самоизоляции. Нарушителей установленных ограничений ожидает штраф.
В Москве увеличили число нарядов полиции на улице. Патрулирование районов города проводится круглосуточно.
На въездах в столицу стоят наряды ДПС. Госавтоинспекторы уточняют причину въезда в Москву.
В полиции призывают соблюдать режим самоизоляции. Нарушителей установленных ограничений ожидает штраф.