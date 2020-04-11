Прямой эфир
Сюжет:

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

По пропускам: какие ограничения ждут столицу
Московские власти объявили об ужесточении контроля за передвижениями по городу

Все стационары и станции скорой помощи в Москве работают в усиленном режиме в связи с тем, что в последние дни в столице увеличился поток заболевших COVID-19.

По сообщению оперштаба, администрации медучреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Всех больных поместят в стационар, им будет оказана медицинская помощь. Также отмечается, что кроме 13 городских стационаров заболевших коронавирусом принимают частные больницы и федеральные станции.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Московском регионе на 11 апреля зафиксировано 9934 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 568 пациентов, умерли 72. Всего в стране с начала эпидемии, по данным портала, зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились 1045.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в три этапа.

Первый подразумевает введение пропусков для поездок на работу, второй — для поездок в других целях, а третий — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

С 29 марта по 1 мая в Москве из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных.

коронавирус

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились 1045 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столичным велосипедистам потребуется пропуск для передвижения в городе
Госслужащим и журналистам не потребуется пропуск для поездок по Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020