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СМИ узнали о занятиях больного коронавирусом Бориса Джонсона в больнице

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Заболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в больнице пересматривает трилогию «Властелин колец», комедию 1987 года «Уитнэйл и я», а также играет в судоку. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает издание Evening Standard.

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Кроме того, отмечается, что беременная невеста Джонсона Кэрри Симондс отправляет ему письма, а также снимки УЗИ их будущего ребенка.

Издание добавляет, что в пятницу премьер-министр смог совершить небольшую прогулку по территории больницы.

9 апреля сообщалось, что Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, политик идет на поправку. Ранее в тот же день его официальный представитель сообщил, что состояние премьера улучшается.

27 марта 55-летний Борис Джонсон заявил, что у него диагностировали коронавирус. Политик рассказал, что заболевание протекает с легкими симптомами, и продолжил работу в самоизоляции. 6 апреля его поместили в отделение интенсивной терапии, так как симптомы коронавируса не прошли на 10-й день после выявления.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в Великобритании зарегистрированы 65 077 заболевших коронавирусом, умерли 7978 человек, выздоровели 135.

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